Reprodução Damares afirma ter mudado domicílio eleitoral para o Distrito Federal

A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves (Republicanos), informou ter mudado seu domicílio eleitoral para o Distrito Federal. Vista como um nome forte no bolsonarismo para concorrer nas próximas eleições, Damares salientou que ainda não está decidida sobre ser candidata a algum cargo.

"Nos últimos meses houve muita especulação sobre uma possível candidatura. Em ao menos seis estados cogitaram meu nome, e desde já agradeço todo o carinho desse povo maravilhoso de SP, PA , AP, RR e do meu amado Sergipe", escreveu Damares em publicação nas redes.

Na última semana, Damares se candidatou ao Republicanos, junto com o então ministro Tarcísio de Freitas, que deve concorrer ao governo de São Paulo. No evento, ela chegou a declarar que só anunciaria o cargo e estado nos próximos dias. Damares disse que a decisão sobre o domicílio dependia de Bolsonaro.

"Quem manda na decisão é o capitão (Bolsonaro). E eu preciso que o capitão bata o martelo, quem mando no meu destino político", declarou na última semana.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.