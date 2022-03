Reprodução/Governo Federal 29.03.2022 Damares indica Cristiane Britto para assumir seu lugar no Ministério

Nesta segunda-feira (28), durante filiação ao partido Republicanos, a ministra Damares Alves contou quem é a sua indicação para assumir a liderança do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

A ministra disse que recomendou a atual secretária da pasta, Cristiane Britto, para o posto. “Eu já fiz a minha indicação e a minha indicação é a secretária nacional da Mulher, para a gente dar continuidade à pauta da mulher. O presidente [Jair Bolsonaro] gosta muito da secretária” , contou aos jornalistas.

Filiada ao Republicanos, Cristiane Britto integra a secretaria do ministério desde maio de 2019 e é advogada especialista em direito eleitoral.

Quando questionada sobre o cargo para o qual concorrerá nas eleições deste ano, Damares disse que o anúncio será feito nesta quinta-feira (31), em evento no Amapá. “Eu não posso anunciar ainda porque eu prometi para o povo do Amapá que esse anúncio seria feito lá, dia 31, às 16h”, explicou.

A ministra falou que ainda não tomou uma decisão e não sabe se será candidata. Porém, Damares já demonstra interesse em disputar a eleição para o Senado Federal pelo estado do Amapá. “Quem manda na decisão é o capitão e eu preciso que o capitão bata o martelo”, concluiu.

