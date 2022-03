Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - 25.02.2021 Presidente Jair Bolsonaro ao lado do ministro da Cidadania João Roma









Nove ministros deixaram o governo Bolsonaro para se candidatarem nas eleições de outubro desse ano. As mudanças foram publicadas nesta quinta-feira (31) no "Diário Oficial da União". Uma cerimônia marcada para a manhã de hoje no Palácio do Planalto anunciará as mudanças.

Além das nove trocas, o governo ainda deverá trocar o comando do Exército e o chefe da pasta da Defesa — já que Braga Netto, atual titular do ministério, é cotado como possível vice da chapa de Bolsonaro à reeleição. Segundo a Lei de Inelegibilidades, de 1990, os ministros que desejam se candidatar precisam deixar os cargos no governo até seis meses antes do primeiro turno. O prazo se encerra no dia 2 de abril.

Veja quem entra e quem sai nos ministérios

Agricultura

Sai: Tereza Cristina, pré-candidata ao Senado no Mato Grosso do Sul.

Entra: Marcos Montes, ex-deputado. Era secretário executivo da pasta.

Cidadania



Sai: João Roma, pré-candidato ao governo da Bahia.

Entra: Ronaldo Vieira Bento, que chefiava a assessoria de Assuntos Estratégicos do ministério.

Ciência, Tecnologia e Inovações

Sai: Marcos Pontes, pré-candidato a deputado federal por São Paulo.

Entra: Paulo Alvim, que era secretário de Inovação do ministério.

Desenvolvimento Regional

Sai: Rogério Marinho, pré-candidato ao Senado no Rio Grande do Norte.

Entra: Daniel de Oliveira Duarte Ferreira, que era secretário-executivo da pasta.



Infraestrutura

Leia Também

Sai: Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao governo de São Paulo.

Entra: Marcelo Sampaio, que era secretário-executivo do ministério.

Mulher, Família e Direitos Humanos

Sai: Damares Alves, pré-candidata ao Senado ou Câmara dos Deputados

Entra: Cristiane Britto, que era secretária nacional de Políticas para as Mulheres.





Secretaria de Governo



Sai: Flávia Arruda, pré-candidata ao Senado no Distrito Federal.

Entra: Célio Faria Junior, que era chefe do gabinete pessoal de Bolsonaro.

Trabalho e Previdência

Sai: Onyx Lorenzoni, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul.

Entra: José Carlos Oliveira, que presidia o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



Turismo

Sai: Gilson Machado, pré-candidato ao Senado em Pernambuco

Entra: Carlos Brito, que era diretor-presidente da Embratur.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.