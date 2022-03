MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Mourão ironiza chapa Lula e Alckmin: 'Um chamava o outro de ladrão'

O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) ironizou, nesta quarta-feira (23), a aliança entre Lula e Alckmin e classificou a filiação do ex-governador de São Paulo ao PSB como "estranha". Mourão disse que, no passado, o petista e o ex-tucano se chamavam de "ladrão".

"Olha, é aquela história, pô, quem conhece a trajetória do Alckmin acha estranho essa mudança de comportamento dele. Se é para ele e concorrer junto com o Lula, é algo mais estranho ainda porque um chamava o outro de ladrão e agora vão ficar abraçado. É difícil isso aí, né? Na minha ética, isso aí não funciona", declarou Mourão.

Alckmin se filiou ao PSB nesta quarta-feira depois de 33 anos no PSDB. Ele deverá ser o vice na chapa de Lula para a eleição presidencial deste ano. Alckmin esperou o PSB se acertar com o PT em negociações sobre palanques estaduais antes de anunciar a filiação.

Evento de Bolsonaro

Mourão afirmou que poderá comparecer ao evento de lançamento da pré-candidatura de Jair Bolsonaro (PL) caso seja convidado. A cerimônia será realizada neste domingo (27). "Se for convidado, eu vou", disse.

