Reprodução/Youtube Hamilton Mourão durante evento de filiação ao Republicanos

Em evento nesta quarta-feira (16), o vice-presidente Hamilton Mourão se filicou ao Republicanos e confirmou sua pré-candidatura ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul. Mourão afirmou que escolheu o partido devido aos "valores cristãos e tendo a família como alicerce".

“Resolvi juntar-me a esse valoroso grupo de homens e mulheres que integram o Republicanos com a finalidade de assumir a pré-candidatura ao Senado Federal pelo meu estado natal, o Rio Grande do Sul”, disse durante cerimônia.

A cerimônia aconteceu em Brasília, na sede da legenda. Em seu discurso, o vice também declarou 'apoio irrestrito' à reeleição de Jair Bolsonaro e demonstrou lealdade ao presidente.

“Cheguei aqui como vice-presidente do presidente Jair Bolsonaro e ele sabe perfeitamente que tem toda minha lealdade e apoio irrestrito em seu projeto de reeleição, que considero fundamental para que continuemos a dar os passos necessários no rumo das soluções, para que o Brasil atinja seu destino manifesto: ser a maior e mais próspera democracia liberal ao sul do Equador", afirmou.

Com a filiação, Mourão não deve compor a chapa de Bolsonaro nas eleições deste ano, sendo a primeira vez que um vice-presidente não integra a na reeleição chapa do presidente da República.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.