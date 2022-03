Alessandro Dantas/ PT no Senado Allan dos Santos, blogueiro bolsonarista, pediu desbloqueio de contas

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) o desbloqueio das contas bancárias da empresa de comunicação da qual ele é o dono, o canal Terça Livre.

Allan está foragido desde outubro do ano passado, após uma ordem de prisão do ministro da Corte, Alexandre de Moraes.

Na solicitação, protocolada no último domingo (13), a defesa do militante alegou que o bloqueio — também imposto em outubro de 2021 por Moraes — "inviabilizou a subsistência própria e familiar do impetrante", já que ele foi privado de "renda e recursos de natureza alimentar".

No documento de quase 50 páginas, o advogado Renor Oliver Filho criticou a prisão preventiva de Allan, argumentou contra as medidas cautelares e apelou ao ministro Edson Fachin, que confirmou as decisões de Moraes.

"A pergunta é: será que o caminho brasileiro se dirige, no que se refere à liberdade de expressão e imprensa, ao mesmo destino de países como Venezuela, Cuba e outros submetidos a regimes totalitários?", questiona, na petição, o advogado do militante.

Ordem de prisão

O influenciador bolsonarista teve prisão decretada por Moraes em 21 de outubro do ano passado .

Como Allan dos Santos está morando nos Estados Unidos desde que entrou na mira dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos , Moraes teria acionado o Ministério da Justiça para solicitar a extradição do blogueiro.

Alvo de bloqueios do Twitter e do Youtube após decisões do magistrado, o blogueiro vinha 'driblando' a decisão ao reproduzir conteúdo do Terça Livre no canal Artigo 220 do Youtube, que soma 52 mil inscritos. Em um dos programas, ele chegou a dizer que o "TL está ativo", se referindo ao canal bloqueado.

No último dia 14, Moraes cobrou informações do Ministério da Justiça a respeito do processo de extradição e deu cinco dias para que a pasta preste informações sobre o procedimento.

