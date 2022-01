Reprodução Eduardo Bolsonaro diz que blogueiro foragido do STF está "no exílio"

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou, em um evento religioso nos Estados Unidos, que o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos - foragido do Supremo Tribunal Federal (STF) - encontra-se "no exílio".

"Estou vendo hoje pessoas que estão no exílio, sendo pedida (sic) sua prisão preventiva, extradição", afirmou o parlamentar em um culto na igreja evangélica Lagoinha de Orlando.

O congressista comparou, ainda, o exílio realizado por brasileiros durante a ditadura militar com a situação de Allan dos Santos - que teve um pedido de prisão preventiva e de extradição determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.





"O pessoal da esquerda viveu no exílio tranquilamente. Na França, no Chile de Pinochet. O Brasil era outra ditadura, os ditadores não se comunicavam e mandavam de volta para o Brasil para prender, torturar", alegou o deputado. A versão de Eduardo - admitindo que houve uma ditadura militar no Brasil - contraria o posicionamento de seu pai.

*Contém informações do jornalista Guilherme Amado