Após o Twitter tirar os perfis do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos e do blog dele, Terça Livre, do ar, o Youtube e o Instagram adotaram a mesma medida nesta terça-feira (12). O ato obedece a uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.



O magistrado é relator do inquérito sobre a existência de milícias digitais que promovem ataques às instituições e à democracia. Santos é um dos investigados.



Segundo a Folha de S. Paulo, os encontros dele com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) são analisados pela Polícia Federal (PF) . Eles estiveram juntos no mês passado durante a viagem da comitiva presidencial à Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nos Estados Unidos.







Santos mora no país desde que passou a ser investigado por Moraes. Ele também é alvo no inquérito das fake news.