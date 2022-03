Reprodução/Youtube Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro classificou os áudios machistas do deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), seu ex-aliado, como ‘asquerosa’ quando perguntado por um apoiador neste domingo. As declarações vêm em meio à onda de repercussão negativa sobre as mensagens sobre mulheres ucranianas, afetadas pela guerra contra a Rússia.

Bolsonaro saía de uma visita ao ex-comandante do Exército general Villas Bôas quando um apoiador perguntou sobre o caso:

— É tão asquerosa que nem merece comentário — respondeu o presidente, parabenizado em seguida pelo homem.

Além do pai, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (União-SP) ironizou o caso e “parabenizou” os eleitores do integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), também conhecido como Mamãe Falei. Para o parlamentar, Arthur do Val é visto como um “brasileiro que foi fazer turismo sexual na guerra” na imprensa do Leste Europeu.

Na Ucrânia, Mamãe Falei enviou áudios em que descreve como vê as mulheres do país. Na visão dele, elas “são fáceis porque são pobres”. Noutro momento, afirmou que, entre as refugiadas, só havia "deusa" e que a fila da melhor balada do Brasil não chegava aos pés da de ucranianas.

— Vou te dizer: elas são fáceis porque são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram cheio de inscritos funciona demais, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas, e é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia e elas iam cuspir na sua cara — disse o deputado em áudios obtidos pelo GLOBO e revelados pela coluna de Lauro Jardim.

