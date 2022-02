Reprodução Fernando Haddad (PT)

Nova pesquisa divulgada pelo Ipespe na manhã desta sexta-feira (18) mostra que o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) tem 38% das intenções de voto para o Governo de São Paulo com o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-governador Geraldo Alckmin .



Alckmin deve se filiar a um partido em março para que possa ser vice na chapa que deve lançar Lula candidato a presidente da República pelo PT.

Em seguida, segundo os dados, aparece o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, com 25% das intenções de voto, quando o nome do candidato aparece ao lado do do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Depois, o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) chega a 10% das intenções com o apoio do governador João Doria, do mesmo partido.

O instituto também testou mais quatro cenários com outros candidatos ao governo, inclusive com o nome de Alckmin. Nos três em que Haddad aparece, ele ficou em primeiro lugar.

Sem o petista, Márcio França (PSB) lidera o ranking e tem quase o dobro das intenções de voto do segundo colocado, Tarcísio de Freitas. O ex-governador de São Paulo alcançaria 31% dos votos em um cenário sem Haddad e o ministro bolsonarista chegaria a 15%.

Para a realização do estudo, foram ouvidas 1.000 pessoas no estado de São Paulo entre os dias 14 e 16 de fevereiro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.





Confira os cinco cenários simulados pelo Ipespe:

Cenário 1



Fernando Haddad – 20%

Geraldo Alckmin – 20%

Márcio França – 12%

Guilherme Boulos – 10%

Tarcísio de Freitas – 7%

Rodrigo Garcia – 3%

Abraham Weintraub – 2%

Vinícius Poit – 1%

Nenhum / branco / nulo – 19%

Não sabe/ não respondeu – 6%

Cenário 2

Fernando Haddad – 28%

Márcio França – 18%

Guilherme Boulos – 11%

Tarcísio de Freitas – 10%

Rodrigo Garcia – 5%

Nenhum / branco / nulo – 24%

Não sabe/ não respondeu – 4%

Cenário 3

Márcio França – 31%

Tarcísio de Freitas – 15%

Rodrigo Garcia – 6%

Nenhum / branco / nulo – 40%

Não sabe/ não respondeu – 8%

Cenário estimulado 4

Fernando Haddad – 33%

Tarcísio de Freitas – 16%

Rodrigo Garcia – 7%

Nenhum / branco / nulo – 39%

Não sabe/ não respondeu – 6%

Cenário 5 (com apoio de outras autoridades)