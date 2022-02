Reprodução / Metrópoles Bolsonaro prestou homenagem no Monumento do Soldado Desconhecido

Após participar da entrega de uma coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido nessa quarta-feira (16), o presidente Jair Bolsonaro (PL) justificou a homenagem, dizendo que tem o intuito de "relembrar as perdas humanas da URSS durante a Segunda Guerra Mundial".

Imagens do mandatário durante a cerimônia no Kremlin, sede do governo russo , tiveram grande repercussão nas redes sociais. O monumento foi feito em homenagem aos milhões de soldados soviéticos que morreram durante a Segunda Guerra Mundial.





Na internet, os usuários apontaram uma contradição do presidente em participar da cerimônia, já que, quando assumiu a Presidência, Bolsonaro prometeu trabalhar para "livrar o Brasil do socialismo" . Depois disso, o chefe do Executivo virou alvo de memes que o chamavam de "comunista" nas redes sociais.

Nesta quinta-feira (17), porém, Bolsonaro escreveu em uma publicação no Facebook que "soldado é simplesmente soldado", acompanhado de um vídeo com trechos da cerimônia da qual ele participou.









A ida ao túmulo é considerada uma formalidade em visitais oficiais de chefes de Estado à Rússia.