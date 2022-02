Alan Santos/ PR Jair Bolsonaro e Vladimir Putin, presidente da Rússia

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, "busca a paz", e que "o caminho para a solução pacífica se apresenta" para o conflito do país com a Ucrânia e os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Bolsonaro foi criticado por visitar a Rússia em meio à concentração de tropas de Moscou na fronteira ucraniana, com os países ocidentais afirmando que havia risco "iminente" de uma de invasão. Mas, em declarações separadas depois do seu encontro com Putin, o presidente brasileiro disse que, "por coincidência ou não", parte das tropas russas começaram a ser retiradas da fronteira com a Ucrânia nas vésperas de suas viagem.

— A leitura que eu tenho do presidente Putin é que ele é uma pessoa também que busca a paz. E qualquer conflito não interessa para ninguém no mundo. Mantivemos nossa agenda, por coincidência ou não, parte das tropas deixou a fronteira e, pelo que tudo indica, [é] uma grande sinalização que o caminho para a solução pacífica se apresenta no momento para Rússia e Ucrânia — disse Bolsonaro, em declaração à imprensa.

Após se reunir com Putin mais cedo, o presidente brasileiro afirmou que há "mais que um casamento perfeito" entre os dois países.

— Realmente, é mais que um casamento perfeito o sentimento que eu levo para o Brasil. E senti também, pela fisionomia, pelo aquilo que foi tratado até fora da agenda oficial, com autoridades russas, em especial o presidente Putin, que é esse o sentimento que ele também tem do Brasil.