Isac Nóbrega/PR Vice-presidente Hamilton Mourão pede ajuda de prefeitos para "mitigar" efeitos das chuvas

O vice-presidente, Hamilton Mourão (PRTB), afirmou a jornalistas na manhã desta segunda-feira (31) que é preciso uma colaboração dos prefeitos para que os impactos das chuvas diminua. Segundo o militar, o governo federal "sempre vai auxiliar" os locais afetados quando acionado.

"Eu acho que os gestores municipais têm que avançar na limpeza de bueiro, na verificação de pessoas que vivem em áreas de risco para tentar mitigar e quando acontecerem essas chuvaradas não terem esse impacto todo", afirmou o general.

No último fim de semana, cidades paulistas foram impactadas com alagamentos, inundações, deslizamentos de terra e desmoronamentos. Até o momento, forma indentificadas 21 mortes.





Ao ser questionado sobre uma eventual ajuda do Palácio do Planalto, Mourão afirmou que "o governo federal uma vez que ele seja acionado o governo sempre vai auxiliar, né? Como fez lá com a Bahia. Eu mesmo assinei duas medidas provisórias totalizando quase R$ 1 bilhão para o auxílio às vítimas da enchente e também para recuperação das rodovias".