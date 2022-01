Reprodução Vice-presidente participou da III Cúpula de Chefes de Estado do Progresso da América do Sul (ProSul)

O vice-presidente Hamilton Mourão participou da III Cúpula de Chefes de Estado do Progresso da América do Sul (ProSul) nesta quinta-feira (27), na Colômbia. Mourão representou Bolsonaro durante reunião após o presidente cancelar seus compromissos em razão da morte da mãe, Olinda Bolsonaro.

Em discurso, o vice defendeu a preservação dos direitos humanos e da democracia. Ele também reforçou a importância de ações para o combate da pandemia, destacando a realização do Foro Público-Privado, que contou com a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para debater a ampliação das capacidades regionais de vacinação.

"Nós apoiamos esta e outras iniciativas que levem à maior produção e distribuição de vacinas, produtos e insumos farmacêuticos em países em desenvolvimento e em na América do Sul. Acreditamos, também, que a cooperação entre detentores de tecnologia e produtores nacionais, especialmente nas nações em desenvolvimento, continua sendo essencial para viabilizar o combate à pandemia", disse.



Sobre questões políticas, Mourão discursou acerca da preservação das democracias e parcerias para garantir os direitos humanos na América do Sul.

"Para o Brasil, é importante que a América do Sul conte com um espaço de diálogo como o ProSul, um espaço de democracias que se concentre em resultados concretos. O ProSul foi idealizado em torno de valores fundamentais como a defesa da democracia, do estado de direito e dos direitos humanos", afirmou.

De acordo com o vice-presidente, é necessário "dizer o que precisa ser dito e alertar sobre os riscos para a preservação das instituições democráticas em nossa região".

Em publicação no Twitter, Mourão destacou sobre sua preocupação com o emprego e a renda da população brasileira durante a pandemia e o trabalho na área de infraestrutura:

A integração regional e o bem-estar da população da América do Sul foram temas da III Cúpula de Chefes de Estado do PROSUL. No discurso, destaquei a preocupação com o emprego e a renda da nossa população durante a pandemia e o trabalho na área da infraestrutura. pic.twitter.com/ED1blkZbpK — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) January 27, 2022

O vice-presidente e sua comitiva retornam para Brasília ainda nesta quinta-feira.