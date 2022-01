Reprodução A mãe do presidente Jair Bolsonaro (PL), Olinda, de 94 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (21/1)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) cancelou a agenda pública que estava programada para esta segunda-feira (24/1), três dias após enterrar a mãe , dona Olinda, em São Paulo.

Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada no início da manhã desta segunda e falou brevemente com apoiadores. Em seguida, ele foi para o Palácio do Planalto, onde havia uma previsão inicial de compromissos.

O site do Planalto recebeu uma atualização durante a manhã que inseriu a mensagem: “Sem compromisso oficial”.

A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) não informou a razão da suspensão dos compromissos.

A mãe do presidente Jair Bolsonaro (PL), Olinda, de 94 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (21/1) . O próprio presidente comunicou o falecimento em suas redes sociais: "Com pesar o passamento da minha querida mãe. Que Deus a acolha em sua infinita bondade", postou no Twitter. A causa da morte não foi divulgada.

Abaixo a agenda que estava prevista para o dia 24/1



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

AGENDA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA

24 de janeiro de 2022

segunda-feira

12h00 – 13h00

Pedro Guimarães, Presidente da CAIXA

Brasília/DF

15h00 – 15h30

Pedro Cesar Sousa, Subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República

Palácio do Planalto

15h30 – 16h00

Luiz Eduardo Ramos, Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República

Palácio do Planalto

16h30 – 17h30

Lançamento do Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário

Palácio do Planalto