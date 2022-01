Reprodução / Freepik / Imagem ilustrativa Homem sofreu acidente no trabalho

Um homem foi resgatado no estado do Maine ( EUA ) após ser visto andando na rua com o braço decepado . A vítima teria sofrido um acidente no trabalho enquanto usava uma serra de fita em uma loja na cidade de Lewiston.

Ao perceberem que estava ferido, dois funcionários de obras públicas ajudaram o homem e fizeram um torniquete no braço da vítima, na manhã da última sexta-feira (21).

"Isso provavelmente salvou a vida dele", disse o tenente Derek St. Laurent, da polícia de Lewiston, ao jornal Sun .



Depois, o trabalhador foi levado ao Central Maine Medical Center, onde passou por uma cirurgia. De acordo com o jornal, ele está bem e deve sobreviver após o procedimento.