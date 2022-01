Reprodução Presidente Jair Bolsonaro (PL) e Olinda Bolsonaro, de 94 anos

Nesta sexta-feira (21), o presidente Jair Bolsonaro (PL) cancelou uma viagem oficial que faria ainda hoje à Guiana após a morte da mãe durante a madrugada . O mandatário decidiu suspender o compromisso para comparecer ao enterro, que vai ocorrer no município de Eldorado (SP).

Olinda Bolsonaro morreu aos 94 anos e o falecimento foi comunicado pelo próprio presidente, por meio de uma publicação nas redes sociais. Ela estava internada desde a última segunda-feira (17) no Hospital São João, em Registro, no interior de São Paulo.

"Com pesar o passamento da minha querida mãe. Que Deus a acolha em sua infinita bondade", escreveu Bolsonaro no Twitter, dizendo que estava se preparando para retornar ao Brasil.

O chefe do Executivo estava no Suriname nessa quinta-feira (20) e seguiria com a viagem para a Guiana, com o objetivo de conversar sobre cooperação econômica após as recentes descobertas de petróleo e gás pelos dois vizinhos do Brasil , de acordo com o Ministério das Relações Exteriores.