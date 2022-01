Reproducao / G1 Bolsonaro chega em Eldorado para o enterro da mãe

Na tarde de hoje, o presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou em Eldorado, no interior de São Paulo, para o velório e sepultamento da mãe, Olinda Bolsonaro, que morreu na madrugada desta sexta-feira (21) . O mandatário interrompeu uma viagem oficial ao exterior ao saber da morte da mãe e chegou no município às 15h15.

O presidente retornou do Suriname pelo Aeroporto de Congonhas, onde embarcou em um helicóptero presidencial. Ele seguiu para o interior paulista acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro e dos filhos Flávio Bolsonaro, que estava com a esposa, e Renan.

A família se dirigiu ao salão paroquial da igreja Nossa Senhora da Guia, no Centro, onde ocorreu o velório.

A mãe de Bolsonaro morreu aos 94 anos após duas paradas cardiorrespiratórias . Ela estava internada desde a última segunda-feira (17) no Hospital São João, em Registro.

A abertura do velório ocorreu por volta das 10h15, no salão paroquial. O sepultamento deve ocorrer às 17h no Cemitério Central do município, onde o pai do mandatário, Percy Geraldo Bolsonaro, também foi enterrado.