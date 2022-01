Reprodução Bolsonaro no hospital Nova Star, em São Paulo

O cirurgião Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo , que acompanha Jair Bolsonaro desde 2018, deve chegar a São Paulo para examinar o presidente por volta das 2h desta terça-feira.

Em entrevista ao GLOBO, ele afirmou que pretende ir direto para o hospital, assim que desembarcar. Só então, diz ele, será possível ter um diagnóstico mais completo sobre o estado de saúde do presidente.

"A minha chegada no Brasil e no (hospital) Vila Nova será depois das 2h da manhã. Vou examinar o presidente, apalpar a barriga dele, que é o que interessa. E ver direitinho o caso. Aí elaboraremos um boletim, pela manhã, junto a toda equipe do Vila Nova", disse Macedo.

Bolsonaro foi internado no Hospital Nova Star, na Vila Nova Conceição, Zona Sul de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, após sentir desconforto abdominal .

Em uma rede social, o presidente informou que começou a passar mal após o almoço de domingo. Ele estava de férias em São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina, e foi transferido para a capital paulista.

"Me colocaram sonda nasogástrica. Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal", escreveu Bolsonaro no Twitter.