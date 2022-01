Alan Santos/PR Michelle Bolsonaro

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, agradeceu as mensagens de carinho que está recebendo sobre a internação do presidente Bolsonaro. Nesta segunda-feira (3), em publicação no Instagram, ela reforçou que o estado de saúde do presidente é decorrente da facada em sofreu em 2018.

"Agradecemos as orações e as mensagens de carinho recebidas pela internação do Jair, decorrente do atentado que sofreu em 2018. Sequelas que levaremos para o resto de nossas vidas", escreveu a primeira-dama.

O presidente deu entrada Hospital Vila Nova Star, na madrugada desta segunda-feira (3) , em São Paulo. O hospital informou em boletim médico que Bolsonaro está com um quadro clínico de suboclusão intestinal.

O mandatário precisou interromper suas férias no litoral Catarinense em decorrência do quadro de subclusão intestinal. O vice-presidente, Hamilton Mourão, retornou a Brasília também nesta segunda-feira. Tudo indica que Mourão deverá assumir a presidência até que Bolsonaro se recupere .