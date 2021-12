Reprodução Pesquisa CNT mostra Lula isolado na liderança, seguido por Bolsonaro e Moro

A 150ª edição da Pesquisa CNT/MDA de opinião, divulgada nesta quinta-feira (16), mostra o ex-presidente Lula (PT) consolidando a liderança no eleitorado brasileiro , com 42,8% das intenções de voto. Ele também tem a menor rejeição entre os nomes testados (40,5%). Bolsonaro (PL) aparece na segunda colocação, com 25,6%, mas com alta rejeição (59,2%).



Na terceira posição aparece Sergio Moro (Podemos), com 8,9 pontos percentuais e com rejeição de 52,7%. Na sequência estão Ciro Gomes (PDT), 4,9% de intenção de voto (rejeição de 51,4%); Doria (PSDB), 1,8% (64% de rejeição); Felipe D'Avila (Novo), 0,4%; e Pacheco (PSD), 0,3%.





Segundo turno

A CNT/MDA também testou cenários de segundo turno. Lula venceria todos os candidatos, sendo a disputa com Bolsonaro a mais acirrada: 52,7% para o petista contra 31,4% para o atual presidente.

Em um cenário Lula x Moro, os percentuais de intenção de voto são, respectivamente, 50,7% a 27,4%.