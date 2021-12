Reprodução/Senado Federal PF realiza ação contra governador do Acre por suspeita de corrupção

A Polícia Federal cumpre busca e apreensão contra o governador do Acre, Gladson Camelli (PP), e outros alvos em uma operação que apura suspeita de um esquema de corrupção envolvendo a cúpula do governo estadual.

A operação foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que também determinou o bloqueio de R$ 7 milhões das contas dos investigados. O STJ ainda determinou o afastamento de secretários do governo estadual suspeitos de envolvimento no esquema.





A investigação detectou alto volume de movimentação de dinheiro vivo, inclusive com uso do aparato de segurança pública do governo estadual. A suspeita é que empresas pagavam propina ao grupo criminoso, a partir do recebimento de recursos de convênios do governo federal e também repasses do Sistema Único de Saúde e do Fundeb.