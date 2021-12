Retrospectiva 2021: Trocas no governo Bolsonaro

Apesar da promessa feita em 2018 de "enxugar" o Estado e reduzir o número de ministérios, passando dos 29 do governo do ex-presidente Michel Temer (MDB) para 15, Bolsonaro fecha o ano de 2021 com 23 pastas. Além disso, o atual chefe do Executivo superou a rotatividade de ministros dos governos Dilma, Lula e FHC. Veja o que mudou no governo durante o ano de 2021