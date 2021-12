Creative Commons/Wikimedia Eleições: Cabo Daciolo desiste de candidatura e declara apoio a Ciro

O ex-deputado Cabo Daciolo, que concorreu nas eleições presidenciais de 2018, desistiu da pré-candidatura à Presidência da República e declarou voto em Ciro Gomes, do PDT.

Como razão para a sua decisão, Daciolo afirmou que foi uma ordem de Deus. "Vou cumprir o que o Espírito Santo Deus tá mandando", disse.

A coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, teve acesso ao vídeo em que Daciolo faz o anúncio. Nas imagens, ele declara apoio ao candidato do PDT.

Incerteza na candidatura de Ciro?

Ciro Gomes e seu irmão, Cid Gomes, foram alvo de uma ação de busca e apreensão da PF realizada nesta última quarta-feira (15). A PF investiga crimes na construção da Arena Castelão, estádio no Ceará que recebeu jogos da Copa do Mundo de 2014.

Após a operação acontecer, o candidato disse que a operação tinha cunho político e visava prejudicá-lo nas eleições de 2022. Alguns articuladores políticos de Ciro pediram para que ele retire sua candidatura.