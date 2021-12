Alan Santos/PR Michelle Bolsonaro

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro , recebeu nessa quarta-feira uma condecoração do marido o presidente Jair Bolsonaro em cerimônia no Palácio Itamaraty. Na ocasião, o chefe do Executivo entregou à esposa a medalha da Ordem de Rio Branco. Com essa nova homenagem, Michelle Bolsonaro acumula três medalhas concedidas pelo mandatário em menos de seis meses.

De acordo com o regulamento, a entrega da medalha tem como objetivo "galardoar as pessoas físicas, jurídicas, corporações militares ou instituições civis, nacionais ou estrangeiras que, pelos seus serviços ou méritos excepcionais, se tenham tornado merecedoras dessa distinção".



Compete, no entanto, ao Conselho da Ordem de Rio Branco aprovar ou rejeitar as propostas que são encaminhadas ao órgão. Entre os membros do conselho estão o presidente da República, os ministros de Estado das Relações Exteriores e da Casa Civil, além do chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

No evento, também foram homenageados os palacianos da Saúde, Marcelo Queiroga, da Justiça, Anderson Torres e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras.

Em agosto, o presidente Jair Bolsonaro entregou a esposa a Medalha o Mérito Oswaldo Cruz na categoria ouro por serviços à saúde. Dois meses antes, Bolsonaro condecorou Michelle com a Ordem do Mérito da Defesa em uma cerimônia que comemorava o aniversário do Ministério da Defesa.



Michelle Bolsonaro não foi única primeira-dama a receber a condecoração do marido da Ordem de Rio Branco. Em 2010, o então presidente Lula entregou a medalha a ex-primeira-dama Marisa Letícia. Oito anos antes, o ex-chefe do Executivo Fernando Henrique Cardoso condecorou sua esposa Ruth Cardoso no ano de 2002.