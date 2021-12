Marcos Oliveira/Agência Senado Senadores Simone Tebet (MDB-MS) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG), no ano passado

Apresentados pelos seus partidos como pré-candidatos à Presidência da República em 2022, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) , e a senadora Simone Tebet (MDB-MS) , protagonizaram um embate durante a sessão de promulgação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, nesta quarta-feira.

Tebet acusou o presidente da Casa de descumprir o acordo com os senadores para garantir que a proposta promulgada iria incluir a vinculação do espaço fiscal criado à seguridade social, um dos acréscimos feitos pelo Senado ao texto original. Esse trecho, no entanto, será apreciado separadamente pela Câmara na próxima semana.

Segundo ela, ao promulgar o texto sem isso, Pacheco iria criar um precedente inédito de "desonrar um compromisso assumido com os líderes".

"Eu não me lembro, não só nesses sete anos de Casa, mas por todos os anos que acompanhei o Senado, quando tive o prazer de andar por esses corredores com meu pai, eu nunca vi um acordo de líderes não ser cumprido. Acho que falou um entendimento no texto. Que esse texto seja construído e promulgado da forma como foi combinado junto com os líderes do Senado Federal", afirmou Tebet.

Pacheco rebateu dizendo que autorização dos líderes do Senado para fazer um acordo com a Câmara pela promulgação apenas dos pontos comuns aprovados pelas duas Casas.

Leia Também

"Nós temos que ter honestidade intelectual nisso. Eu vou pedir as notas taquigráficas e as imagens da palavra de Vossa Excelência na tribuna. Eu não fiz nenhum acordo com Vossa Excelência nesse sentido. Eu não sei qual a intenção de Vossa Excelência com essa polêmica toda", disse Pacheco.

Ele também insinuou que Tebet estaria provocando uma discussão de cunho eleitoral para "desmoralizar" um senador:

"Não é possível que a gente fique o tempo inteiro com discussão política de cunho sabe-se lá o quê, inclusive eleitoral, para poder desmoralizar senador desta Casa."

Este não foi o primeiro embate entre os dois. No início do ano, ambos disputaram a presidência da Casa, mas Pacheco venceu a disputa.