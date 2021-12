Reprodução: iG Minas Gerais Lira vê terceira via "bastante dividida" e diz: "Política ainda vai testar Moro"

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), encontra-se cético quanto a viabilidade de uma candidatura de terceira via nas eleições presidenciais do próximo ano. Segundo o parlamentar, haverá uma predominância na polarização entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) enquanto Moro (Podemos) precisará ser testado. As informações são da Folha de S.Paulo.

"Tem muitos eleitores que pensam: nem um nem outro. Mas quem vai personificar os interesses desse eleitor é que está difícil", avalia Lira.

Para o político, Moro está em evidência devido a recente filiação e lançamento da pré-candidatura, mas o ex-juiz ainda precisará ser testado politicamente. "Era um homem da Justiça, reconhecido pelos atos de juiz, certos ou errados. A política ainda vai testar. A vida não é tão fácil quando você está com uma caneta na mão e um papel em branco para fazer despachos".





O parlamentar ainda defendeu o Auxílio Brasil - programa social que substituiu o Bolsa Família - desvinculando-se de uma possível prática eleitoreira. "O grande erro nesse momento é misturar as 20 milhões de famílias brasileiras que passam fome com a eleição 2022. A pandemia machucou muito e os que estão lá embaixo precisam desse auxílio".