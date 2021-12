Reprodução Kakay defende que o fascismo, "especialmente o bolsonarista", roubou a esperança e o sonho do Brasil

Notório crítico da atuação jurídica e política da Operação Lava Jato, o advogado criminalista e colunista do iG Antônio Carlos de Almeida Castro , o Kakay, lança hoje, em Brasília, o livro "Muito Além do Direito" - que será um compilado de seus principais artigos publicados desde 2015. Ao iG, Kakay explica que a coletânea tem como propósito ser "um retrato dessa época mais angustiante que passamos na pandemia, onde escrevi muito".

Importante voz no meio do direito, Kakay ressalta que seu livro abordará temas para além da legislação brasileira. "Falo sobre direito, mas muito mais sobre questões institucionais". Como exemplo, o criminalista cita um de seus artigos publicados em 2010.

Na época, Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB) disputavam as eleições presidenciais e o aborto pautava o debate público. Kakay aproveitou a oportunidade para, então, escrever sobre o tema. "No final da campanha da [ex-presidente] Dilma Rousseff e do José Serra, eles fugiam da questão do aborto. Fiquei muito impressionado com isso. Pela primeira vez, duas pessoas de esquerda disputavam a presidência e eles fugiam do assunto. Fiz um artigo que se chamou 'Eu fiz três abortos' e teve muita repercussão".

Logo de cara, a capa do livro - com uma bandeira do Brasil costurada, com remendos e parcialmente suja - já transmite ao leitor a defesa de um dos principais argumentos de Kakay: "A necessidade de resgatar símbolos e cores".

"Quando comecei a fazer muitos artigos mais fortes contra este governo fascista que está ai, resolvi escrever uma coisa e fui muito criticado pela esquerda: a necessidade de resgatar símbolos e cores. Acho que o fascismo, especialmente o bolsonarista, roubou a estrutura do país. Roubou a esperança, roubou o sonho. E não podemos permitir que ele roube as nossas cores. Pensei em fazer uma capa com uma bandeira costurada, como se fosse um resgate da nossa cidadania. Um resgate enquanto nação", explica o advogado.

Segundo Kakay, esse 'sequestro' da simbologia passa pelo campo ideológico. Para ele, "a direita sempre sequestra esses símbolos" e passa a usá-los de modo a exaltar este "moralismo cívico". "Acho que temos que enfrentar esse campo sem moralismo e sem essa noção de civismo, que é uma noção fascista".

Ao mencionar o campo da direita, o criminalista menciona o ex-ministro e pré-candidato a presidência da República Sergio Moro (Podemos) e defende que o ex-juiz é, em partes, pior que o presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Sobre o Moro, a única coisa que concordo com sua esposa [Rosângela Moro], é quando ela diz que Sergio e Bolsonaro são a mesma pessoa. Ou seja, Moro é quem propiciou, em boa parte, a eleição e a ascensão de Bolsonaro ao poder. O Moro, sob certo aspecto, é até pior que o Bolsonaro, porque ele tem alguma estrutura no pensamento dele. Bolsonaro não tem nenhuma, é impressionante a fragilidade intelectual dele. Mas acho que temos que ter uma preocupação, pois Moro vai tentar costurar esse resgate a direita. Que não seria um resgate, seria continuar a fazer uma usurpação do que existe de identidade nacional. Muito mais que símbolo e cor, eles destruíram a identidade nacional", avalia Kakay.

Advogado de 'quatro presidentes da República, mais de 90 governadores, dezenas de senadores, ministros [de Estado] e deputados federais', Antônio Carlos também explicou como encontrou tempo para conciliar o direito junto ao consumo e a prática da poesia. Entre seus autores preferidos, destacam-se Mia Couto, Manoel de Barros e Fernando Pessoa - este último, na visão do criminalista, autor do "maior livro que existe, o Livro do Desassossego".

"A poesia faz parte do livro todo, pois todo artigo têm, no mínimo, duas poesias. No começo da pandemia, resolvi fazer uma recitação de poesia. Estava em casa, fiquei um ano e meio dentro de casa e lia poesias no final da tarde. Fiz pequenos grupos que chamam-se 'Poesias no final da tarde'. Isso cresceu, hoje em dia [o grupo] possui mais de mil pessoas que recebem quase que diariamente essas poesias. E todo artigo meu, praticamente, começa e termina com uma poesia. Isso é algo que gosto", revela Antônio Carlos.

Durante o decorrer do livro, é possível ler pequenas manifestações de importantes figuras políticas a respeito de Kakay, como Fernando Henrique, Sarney, José Carlos Dias e José Dirceu. "Faço uma brincadeira, que na verdade não é uma brincadeira, é sério, que se você tiver pouco tempo para ler o livro, leia a manifestações destas pessoas que há um conteúdo legal".





Desafiado a resumir a mensagem de seu livro em apenas uma frase, Antônio Carlos de Almeida Castro definiu a publicação do compilado de artigos como "a resistência necessária, com firmeza e destemor, mas também com literatura e poesia que desestruturam os canalhas".