O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto nesta segunda-feira autorizando o uso de oficiais das Forças Armadas nas eleições suplementares que serão realizadas no município de Coari, no Amazonas. O decreto foi realizado a pedido do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luis Roberto Barroso.

Militares costumam ser enviados para alguns municípios durante as eleições, sobretudo no interior, para garantir a segurança do pleito ou para auxiliar na logística em áreas de votação mais isoladas.

O pedido para emprego das Forças Armadas foi decidido no último dia 11 de novembro pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Coari fica a 450 quilômetro de Manaus e tem um histórico de tensão em dias de eleição, com atentados e depredação de prédios públicos.

A eleição suplementar ocorrerá em razão da cassação do mandato de Adail Filho. O TRE considerou que ele não pdoeria ser ocupar o cargo pois este seria o terceiro mandato consecutivo da mesma família em Coari, o que não é permitido pela legislação.