Lula e Alckmin se encontrarão nesta semana para falar sobre política nacional

O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), planejam se encontrar pessoalmente nesta semana para debater sobre o futuro da política nacional e as possíveis dificuldades que a próxima gestão enfrentará a partir de 2023. As informações são da jornalista Mônica Bergamo.

Ambos já haviam se encontrado anteriormente este ano, mas o próximo encontro será o primeiro após o início das negociações para que o ex-governador integre uma chapa presidencial com o petista no próximo ano.

A sinalização dos dois políticos é de que a parceria pode se concretizar. Na última segunda-feira, durante encontro com sindicalistas, Alckmin afirmou que a possibilidade de participar de uma corrida ao Palácio do Planalto ao lado de Lula "caminha".

"Preparei-me novamente pra ser governador do estado. Surgiu a hipótese federal. Os desafios são grandes. Essa hipótese caminha e eu considero essa reunião com as quatro principais centrais histórica", afirmou o ex-presidenciável.

Na pauta do petista, encontra-se as recentes viagens à Europa - em que foi aplaudido de pé pelo Parlamento Europeu e recebido com honras por Emmanuel Macron, presidente da França.

Já Alckmin pretende debater com Lula a volta do Brasil ao mapa da fome. O tema deverá ser o principal desafio do próximo governo a comandar o Planalto.