Reprodução Homem se finge de jogador de futebol e dá calote de R$ 4.363,13 em bar

Um homem se passou por jogador de futebol em um bar em Fortaleza (CE), pediu diversas bebidas para vários clientes e tentou sair sem pagar a conta. Na nota fiscal de consumo, consta um valor de R$ 4.363,13. Ele foi levado a uma delegacia, ouvido e, em seguida, liberado, já que o responsável pelo estabelecimento decidiu não apresentar queixa.

O caso aconteceu em um bar no Bairro Varjota, em Fortaleza, na noite deste domingo (28). Segundo funcionários do bar, o homem chegou acompanhado de dois seguranças e dois motoristas de aplicativo. Ele se apresentou como atleta e começou a pedir whisky importado, espumantes, além de energéticos, cerveja, drinks, água e porções de picanha. Até mesmo o cantor do estabelecimento teria sido 'presenteado' com bebidas.

Na hora de pagar a comanda, o suposto jogador , o disse que não poderia passar o valor no débito pois a conta corrente dele era conjugada com a da companheira, e também não tinha sacado dinheiro para pagar em espécie.



O dono do bar então chamou a polícia, que conduziu o homem de 28 anos à delegacia. Um boletim de ocorrência foi registrado para dar continuidade à investigação e ele foi liberado.