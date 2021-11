Reprodução PSDB anuncia retomada das prévias para o próximo sábado (27)

O presidente do PSDB, Bruno Araújo, anunciou nesta sexta-feira (26) que o partido retomará amanhã suas prévias para a escolha do pré-candidato tucano às eleições presidenciais. Segundo o mandatário da sigla, o partido apresentará até as 20h do sábado o vencedor do pleito partidário.

Em coletiva realizada no partido, o presidente Bruno Araújo acaba de anunciar a retomada da votação das #PréviasPSDB . O processo acontecerá neste sábado (27/11) das 8h às 17h. pic.twitter.com/eakO3hgshJ — PSDB 🇧🇷 (@PSDBoficial) November 26, 2021





"(As cotações serão) no mesmo horário que se dá no processo de eleições na justiça Eleitoral. A ideia é que, logo que se encerre (as votações), nós possamos fazer o processo de apuração", afirmou Bruno.

Mudanças à vista



O mandatário aproveitou para anunciar que a votação será realizada através de uma outra empresa. A mudança ocorre após uma falha no aplicativo desenvolvido pela Fundação de Apoio a Universidade do Rio Grande do Sul utilizado no último domingo (21).



"Nós escolhemos uma empresa que vai retomar o processo de prévias do PSDB amanhã no mesmo horário da tradição eleitoral brasileira, de 8 da manhã até as 17 horas. O partido está divulgando em seus meios de comunicação um processo explicando como é o acesso a esse voto e como ele se dá", explicou Araújo.

Leia Também

Lado positivo



A respeito da confusão que o partido passou no domingo - e no decorrer desta semana, com acusação entre os envolvidos na votação -, Bruno Araújo enxergou o copo 'meio cheio': "Pelo menos [o PSDB] sai muito conhecido".

"Tecnicamente e regimentalmente há a previsão do segundo turno. O que vale é o que está efetivamente combinado antes do processo eleitoral se iniciar. Uma vez o processo eleitoral iniciado, as regras se mantém até o fim", explicou.





O presidente do partido ainda ressaltou que o PSDB passou por um breve momento de crise por ser "pioneiro nas prévias" presidenciais.

"Não tem esse problema na escolha do candidato Moro porque não tem prévias no Podemos. Não tem esse problema no aplicativo de Ciro Gomes porque não tem prévias no PDT. Não tem problema na apuração dos votos do PT porque não tem prévias em Lula. Muito menos, não há problemas no aplicativo do PL porque não tem prévias para o partido e onde Bolsonaro vai", finalizou.