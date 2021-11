Reprodução Após confusão nas prévias, Virgílio diz que Aécio é 'maçã podre' do PSDB

O candidato nas prévias do PSDB, Arthur Virgílio, afirmou, na noite deste domingo (21), que o deputado Aécio Neves é uma "maçã podre" que está "estragando bastante as outras" dentro do partido. Virgílio ainda criticou o comportamento "bolsonarista" em votações no Congresso.

"Considero o PSDB um caminhão carregado de maçãs boas, mas tem uma que está estragando as outras. E dou nome e sobrenome: Aécio Neves", afirmou, em entrevista ao lado do oponente nas prévias, João Doria.

A declaração veio em um momento de racha no PSDB, depois de uma confusão sobre o desfecho das prévias e a instabilidade no aplicativo de votação. Diversos membros conhecidos da sigla não conseguiram usar o app e votar em uma das três opções disponíveis: Arthur Virgílio, João Doria e Eduardo Leite.

Doria e Virgílio defendem que a disputa seja retomada no próximo domingo (28). Na entrevista ao lado de Virgílio, o governador de São Paulo disse que o PSDB vai passar por um processo de "depuração".

"Não é possível nem razoável imaginar que essas pessoas não tenham direito de exercer seu voto, e fazê-lo no próximo domingo. Não há razão para adiar as prévias do PSDB, exceto por aqueles que querem melar as prévias do PSDB. Fora disso, quem quer fazer democracia, não tem medo do voto", afirmou Doria.