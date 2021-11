Divulgação/PSDB Eduardo Leite, Arthur Virgílio e João Doria juntos na prévia do PSDB: os três buscam concorrer ao Planalto em 2022

O PSDB afirmou em nota oficial que os testes realizados na noite da terça-feira (23) e na madrugada de hoje (24) com a empresa de votação eletrônica para as prévias do partido "não foram totalmente satisfatórios".



Ainda segundo o partido, uma nova empresa foi contatada e novos testes serão realizados nesta manhã. Além disso, outras entidades foram contatadas para possíveis novos testes nos próximos dias.

A sigla escolheu o sistema eletrônica para realizar a escolha do pré-candidato do partido na disputa da eleição presidencial de 2022. No último domingo, porém, uma pane no aplicativo interrompeu a votação.

O partido esperava então resolver os problemas com a tecnologia e retomar a votação nesta quarta-feira, mas os testes não foram positivos. Segundo os tucanos, a escolha será feita até o próximo domingo (28).

Concorrem João Doria, governador de São Paulo, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e o ex-senador e ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.