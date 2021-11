Fabio Rodrigues Pozzebom Deltan Dallagnol foi chefe da força-tarefa da Operação Lava Jato no MP





O ex-coordenador da Operação Lava Jato no Ministério Público Federal (MPF), Deltan Dallagnol, já ocupa o posto de segundo vice-presidente do Podemos no Paraná. A filiação dele ao partido foi anunciada pela presidente nacional da legenda, a deputada federal Renata Abreu (SP), apenas nesta quinta-feira (25). A cerimônia de filiação está planejada para o dia 11 de dezembro.



O cargo de Dallagnol foi revelado pelo Poder360, mas pode ser checado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O registro mostra que o ex-procurador está filiado ao menos desde a última sexta-feira (19).



Além dele, o ex-ministro e ex-juiz Sergio Moro também já ganhou um cargo. Filiado no último dia 10, Moro é o primeiro vice-presidente estadual do partido.

O ex-juiz da Lava Jato ainda não oficializou se será candidato ao Palácio do Planalto, mas tem se apresentado de forma sugestiva em entrevistas e declarações. O ex-procurador, por sua vez, não chegou a comentar a filiação.







No início do mês, Dallagnol anunciou que pediu demissão do MPF e disse que pretendia fazer mais pelo combate à corrupção fora da instituição. Na ocasião, ele não descartou entrar oficialmente para a carreira política.