O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta desistiu de se candidatar à Presidência da República em 2022 e deve concorrer ao Senado ou como deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, o seu estado. As informações são da agência de notícias Reuters .

Dessa forma, de acordo com o presidente do PSL, Luciano Bivar, Mandetta abre espaço para que o União Brasil — partido formado pela fusão do PSL com o DEM — apoie outro nome para a chamada 'terceira via'.

Após a junção das siglas, o União Brasil terá a maior bancada da Câmara, o maior fundo eleitoral e tempo de televisão e rádio para propaganda eleitoral.

Bivar afirmou que ainda foi descartada a apresentação de um nome próprio à Presidência justamente pelo porte do novo partido. No entanto, eles ainda devem conversar com o Podemos (que lança o ex-ministro Sergio Moro) , com o PSDB (que ainda define se lançará o governador João Doria ou Eduardo Leite) e com o MDB (que vai lançar a senadora Simone Tebet formalmente no próximo mês).

O presidente do PSL disse que ainda não falou com Moro ou com os outros partidos, mas afirmou que as alianças são possíveis desde que haja um "alinhamento programático" e um espaço condizente com o tamanho do partido. "Qualquer aliança que o União Brasil for entrar, será para ocupar um espaço de protagonista", disse Bivar.

O vice-presidente do PSL, deputado Junior Bozella, porém, disse que tem tentado aproximação com Moro e conversado dentro do partido sobre uma possível aliança com o Podemos e o ex-juiz.

Na última quarta-feira (24), Bozella organizou um jantar com os deputados do PSL não-bolsonaristas e Moro.

"Eu não vejo surgir nos próximos meses um candidato fora da polarização que tenha uma densidade eleitoral maior e que possa tirar Bolsonaro do segundo turno, que para mim é o principal", disse o deputado. "Se aparecer outro nesse meio tempo tudo bem, o Moro pode entrar como vice. Mas eu não vejo."



"Mandetta já tinha indicado o que faria ao ir na filiação de Moro ao Podemos. Acho que é inteligente a postura dele", afirmou Bozella.