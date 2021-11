Reprodução/Ricardo Stuckert Lula é recebido com imponência pelo presidente da França, avesso a Bolsonaro

O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) foi recebido com pompas pelo presidente da França, Emmanuel Marcon, em encontro na manhã desta quarta-feira (17). O petista foi recebido na residência oficial do mandatário francês, o Palácio do Élysée. Confira a recepção:





A reunião entre Lula e Macron ocorre em um momento de fragilidade para as relações entre Brasil e França. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - que no mesmo momento realizava uma 'motociata' no Catar - já se desentendeu publicamente com o chefe do executivo francês.

Em agosto do último ano, Bolsonaro declarou que Macron fazia "politicalha", já que ele "não conhece nem seu país e fica dando pitaco aqui [Brasil]". A fala ocorreu após o político francês atrelar a produção de soja no Braisl ao crescimento nas taxas de desmatamento na Amazônia.





Lula declarou que sua 'volta pela Europa' tem a intenção de "dizer ao mundo que o que o Brasil tem de melhor é o povo brasileiro e não se resume a seu atual governante. Essa é a razão da minha viagem: recuperar a confiança no Brasil".