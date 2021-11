Reprodução/redes sociais Lula diz ao Parlamento Europeu que "Bolsonaro é cópia mal feita de Trump"

O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) participou de uma entrevista coletiva no Parlamento Europeu na manhã desta segunda-feira (15) e afirmou que o atual mandatário brasileiro, Jair Bolsonaro (sem partido), é uma "cópia mal feita do Trump" pois "não pensa e não tem ideia".

Segundo o petista, é fundamental que o povo brasileiro retome a democracia conquistada nas úlimas décadas, pois "Bolsonaro representa hoje uma peça importante na extrema direita fascista e nazista".

Lula ainda comentou sobe o Auxílio Brasil - programa social que substituiu o Bolsa Família. De acordo com o ex-metalúrgico, "isto está sendo destruído, porque a extrema direita não pensa no pobre [...] em nada que não seja a ganância e o processo de desestruturar o Estado brasileiro".

O petista foi além e afirmou que "se pudesse, Bolsonaro vendia tudo", já que ele está "destruindo a Pedtrobrás".





O líder do Partido dos Trabalhadores finalizou sua crítica ao governo federal ao dizer que o atual comando no Palácio do Planalto só sabe "falar bobagem, fazer fake news e destruir o que nós [PT] construimos".