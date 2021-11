Reprodução: iG Minas Gerais Bolsonaro desembarca no Cata e participa de 'motociata'

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participou de uma 'motociata' assim que chegou em Doha, no Qatar, na manhã desta quarta-feira (17). Junto do mandatário, desembarcaram no Oriente Médio a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e a comitiva presidencial. Assista:







Após iniciar uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, o presidente alegou que foi "convidado para dar um passeio de moto na capital" e que o trajeto duraria em torno de "30, 40 minutos".

"Aquilo que foi plantado no Brasil pelos motociclistas está pegando e vai pegar no mundo todo. Um abraço a todos. Se Deus quiser vai ser um passeio muito proveitoso aqui no Qatar", opinou Bolsonaro.

A ida do capitão do Exército ao Qatar é a última etapa da passagem presidencial brasileira no Oriente Médio - que passou pelo Bahrein e em Dubai anteriormente. É esperado que Bolsonaro se reúna com o emir Tamin bin Hamad al Thani e o premier Khalid ibn Khalifa al Thani - além de realizar uma visita a um dos estádios que serão sede da próxima Copa do Mundo.





Jair não possui compromissos oficiais no dia de hoje, segundo sua agenda pública, e deverá retornar ao Brasil na próxima quinta-feira (18).