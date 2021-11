Reprodução Bolsonaro vai indicar ministro do TCU para ser embaixador em Portugal até sexta

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve assinar e enviar ao Senado Federal ainda nesta semana, provavelmente nesta quinta-feira (18), a indicação do ministro do TCU, Raimundo Carreiro, para ser embaixador do Brasil em Portugal. A manobra, já informada a membros do próprio TCU e do Senado, é uma jogada política do governo para ter mais influência na corte.

A indicação faz parte da estratégia do governo federal para tentar ampliar sua influência no TCU. Isso porque, com a saída do ministro, o governo vai poder influenciar na escolha do substituto dele no tribunal.

A previsão é que Carreiro seja sabatinado na Comissão de Relações Exteriores do Senado já na próxima quinta-feira (25), junto a indicados por Bolsonaro a outras embaixadas. Em seguida, a escolha será analisada pelo plenário da Casa.

Raimundo Carreiro poderia ficar no tribunal até 6 de setembro de 2023, quando completará 75 anos, o que o obrigaria a se aposentar compulsoriamente. No TCU, Carreiro já era considerado um ministro alinhado ao governo federal.

Recentemente, ele conseguiu aprovar no tribunal um relatório validando a proposta do governo para a licitação do 5G no país. Ele também é relator de uma representação feita pela oposição que questiona o chamado orçamento secreto.