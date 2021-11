Reprodução Na reta final das prévias do PSDB, Doria e Leite buscam voto de prefeitos

Na semana decisiva para as prévias presidenciais do PSDB, que ocorrem domingo (21), os governadores João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS) preparam uma ofensiva entre os segmentos do eleitorado tucano onde a disputa segue indefinida: um contingente de mais de 5 mil prefeitos, vereadores e deputados estaduais.

O ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, também está no páreo pela indicação do partido ao Palácio do Planalto em 2022, mas Doria e Leite são apontados como favoritos.

Pelas regras definidas para a disputa, os votantes foram divididos em quatro grupos. O vencedor precisa ter mais de 50% dos votos totais. O primeiro bloco é composto por filiados sem mandato.

No segundo, estão prefeitos e seus vices. Vereadores, deputados estaduais e distritais formam o terceiro grupamento, seguido por governadores e vices, senadores, deputados federais, presidente e ex-presidentes da executiva nacional, que formam o quarto e último segmento.

Internamente, a avaliação é que Doria deve vencer entre os filiados sem mandato, cuja maior parte está em São Paulo. Até sexta-feira, cerca de 60% (19.414) dos mais de 32 mil cadastrados no aplicativo das prévias eram paulistas. O Rio Grande do Sul respondia por apenas 9% dos inscritos.