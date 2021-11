Isac Nóbrega/ PR Presidente Jair Bolsonaro





Em passagem por Dubai, nos Emirados Árabes, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que o Brasil é alvo de ataques na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021 (COP26), que está sendo realizada em Glasgow, na Escócia. O chefe do Executivo nacional, inclusive, não compareceu ao evento .



"Ali é um local onde quase todos apresentam os problemas para os outros resolverem", criticou Bolsonaro quando chegava ao hotel onde está hospedado, segundo o Metrópoles. "Você pode ver. China, Índia, Estados Unidos não assinaram nada. Nós somos os que mais contribuímos para a não emissão de gases de efeito estufa e que por vezes mais pagamos a conta, mais somos atacados", acrescentou.



Essa informação não é verdadeira, visto que China e Estados Unidos assinaram um acordo bilateral , firmando o compromisso de reduzir as emissões de gases, nesta quarta-feira (10). Além disso, a publicação menciona dados do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, do Observatório do Clima, que indicam que o Brasil tem aumentado o total de gás carbônico emitido para a atmosfera. De 2010 a 2020, a elevação no valor desses gases foi de 23%.



O governo brasileiro é representado pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite , na COP26. A atuação do governo Bolsonaro na área é alvo de críticas a nível internacional, com destaque para os crescentes índices de desmatamento na Amazônia .

Leia Também







Como aponta o portal, números divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), a Amazônia Legal tem uma área de 877 km² sob alerta de desmatamento, o que representa um aumento de 5% em relação ao registro de 2020.



Viagem ao Golfo Pérsico

Bolsonaro está nos Emirados Árabes na companhia da primeira-dama Michelle Bolsonaro, do chanceler Carlos França e do ministro da Economia, Paulo Guedes. A viagem é um "giro comercial" que contemplará outros países do Golfo Pérsico, como Bahrein e Catar, na próxima semana.



Em Dubai, o presidente vai se reunir com autoridades e participar de feiras e exposições voltadas para investimentos e comércio internacional. Ele fica na cidade até a próxima terça-feira (16).