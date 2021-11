Reprodução Pronunciamento foi feito em Brasília e transmitido ao vivo na COP26

O Brasil anunciou uma nova meta climática de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 50% até 2030. O pronunciamento foi feito por Joaquim Leite, ministro Ministério do Meio Ambiente, nesta segunda-feira (21). O discurso foi transmitido no Pavilhão Brasil, na 26ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas .

A fala do ministro aconteceu após a transmissão de vídeo gravado pelo presidente Bolsonaro. "O Brasil é uma potência verde. Temos a maior biodiversidade do planeta, a maior e mais rica cobertura florestal e uma das maiores áreas oceânicas. No combate à mudança do clima, sempre fomos parte da solução, não do problema", disse o presidente.

Em discurso, Leite anunciou a nova meta brasileira de reduzir em 50% as emissões de gases de efeito estufa até 2030, tendo em vista a neutralização de carbono até 2050.

"Apresentamos hoje uma nova meta climática, mais ambiciosa, passando de 43% para 50% até 2030; e de neutralidade de carbono até 2050, que será formalizada durante a COP26", afirmou.

O ministro também disse que "não faltará empenho do governo federal para chegarmos num resultado positivo para o Brasil e o mundo".

Leite deve ir à conferência na próxima semana para representar o Brasil, o presidente Bolsonaro não irá comparecer ao evento . A 26ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que acontece em Glasgow, na Escócia.