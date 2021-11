Divulgação/ Ccom Governador do Piauí, Wellington Dias





O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), testou positivo para Covid-19 nesta quinta-feira (11). Ele foi diagnosticado em Glasgow, na Escócia, onde participa da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26 .



Segundo o portal UOL, o governo do Piauí informou em nota que o gestor está com sintomas leves e realizou um novo exame do tipo RT-PCR, cujo resultado deve ser entregue em 24 horas. Caso essa contraprova também dê resultado positivo para o coronavírus, o governador ficará em quarentena por 14 dias no Reino Unido.



"Destacamos que o governador é vacinado com as duas doses da vacina e, mesmo com a testagem positiva, se encontra bem, manifestando apenas sintomas leves da doença", diz a nota.







De acordo com a publicação, o petista está na Escócia desde segunda-feira (8) e a previsão era de que ele retornasse ao Piauí na próxima terça (16). Como presidente do Consórcio Nordeste, ele participa da conferência para discutir o bioma caatinga. Dias está acompanhado do secretário Estadual de Meio Ambiente do Piauí, Daniel Marçal, e do superintendente da Semar, Carlos Moura Fé. Ambos foram testados, mas os exames deram negativo.