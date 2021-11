Montagem iG Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto e auxiliares do chefe do Executivo confirmaram a filiação de Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (08) ao Metrópoles .

O mandatário já negociava com outros partidos como o Partido Progressistas (PP) e o Republicanos desde o início deste ano, contudo, decidiu optar por um terceiro partido, o PL.

Segundo Valdemar, a filiação oficial de Bolsonaro deve ocorrer no dia 22 de novembro – mesmo número do partido. Além disso, Costa Neto confirmou que a decisão foi conversada inclusive com Ciro Nogueira (PP-PI), que entendeu a escolha do mandatário.

Enquanto estava na Itália na semana passada, o Presidente da República afirmou que estava em dúvida sobre sua filiação e que precisava se decidir. "Eu não sei se vou disputar a reeleição ou não. Estou de decidindo ainda. Hoje em dia, está mais para PP ou PL”, disse Bolsonaro.

Antes disso, o PL convidou formalmente o mandatário para fazer parte da sigla. Em seu discurso, Valdemar afirmou que o “partido desempenhará maior protagonismo no contexto da política nacional, organizando chapa robusta pelo Senado, Assembleias Legislativas e Câmara de norte a sul do país”, além dos governos estaduais.