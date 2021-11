Agência Brasil Presidente Jair Bolsonaro

Embora o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ainda não tenha tomado a decisão final sobre qual partido irá se filiar, o PP e o PL devem compor a chapa presidencial para as eleições de 2022 . De acordo com a Folha de S. Paulo , uma sigla vai filiar o mandatário enquanto a outra vai abrigar o vice.

O acordo está sendo discutido entre as cúpulas dos partidos e por auxiliares palacianos.

Na última semana, Bolsonaro indicou a aliados que deve se filiar ao PL, além de ter sido convidado pelo próprio dirigente da legenda, Valdemar Costa Neto. O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) agradeceu o convite nas redes sociais, mas disse que o chefe do Executivo ainda mantém conversas com o PP.

Segundo a Folha , caso o presidente escolha o PL, caberia ao PP sugerir um nome para a vice-presidência em chapa com Bolsonaro. Apesar da indicação, os dirigentes das legendas só terão certeza da decisão no dia em que ele anunciar publicamente, já que o mandatário ainda oscila a respeito das filiações.

Ao jornal, Flávio disse que "não há decisão ainda" sobre o partido que será escolhido pelo pai.

No PP, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, é considerado uma opção para compor a chapa como vice .

Tanto o PP quanto o PL têm assento no Palácio do Planalto.

O acordo da chapa no PP já é considerado fechado, conforme o jornal. No PL, pessoas próximas ao dirigente dizem que ele tem apenas conversado sobre a construção de uma eventual chapa no futuro, mas que não houve nenhum compromisso fechado.