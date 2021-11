José Dias/PR Jair Bolsonaro (sem partido)

Em entrevista a jornalistas em Anguillara Veneta, na Itália, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta segunda-feira (01) que o Republicanos pode se tornar seu novo partido. Além disso, o mandatário também negocia com outros dois partidos, o PP e o PL.

"Tem três partidos que me querem, fico muito feliz. São três namoradas, vamos assim dizer. Duas vão ficar chateadas. O PRB antigo nome do Republicanos, o PL, e o PP, e cada dia um tá na frente na bolsa de apostas", afirmou Bolsonaro a jornalistas após receber título honorário na cidade italiana de Anguillara Veneta. "Agora, iria para o PL, ontem, iria para o PP", declarou o chefe do Executivo.

Na última quinta-feira (28), Bolsonaro se reuniu com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, em seu gabinete. Ainda, muitos aliados do governo são filiados ao Republicanos, partido que possui ligação com a Igreja Universal do Reino de Deus.

O presidente segue indeciso em sua escolha partidária. Após meses negociando com várias legendas como o Patriotas, onde teve um problema jurídico e com o Partido da Mulher Brasileira, o novo Brasil 35, com quem teve desavenças e desistiu da filiação, Bolsonaro afirmou que precisa escolher logo o seu partido para as eleições de 2022.

"Eu tenho que ter um partido. Não pode ficar pra última hora essa questão aí", declarou. "Quem sabe essa semana mesmo saí, eu tenho que ver com as outras duas namoradas, não podem ficar muito chateadas comigo. Eu vou casar e vai ser com uma só", acrescentou.

Ao escolher seu novo partido, mais de 30 parlamentares devem migrar junto com Jair Bolsonaro. É o caso de seu filho deputado Eduardo Bolsonaro (PSL) e as deputadas Carla Zambelli (PSL) e Bia Kicis (PSL).