O governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) manteve seu nível de desaprovação em 58%. Isso é o que mostra a nova pesquisa PoderData, a primeira a ser divulgada desde que a gestão anunciou o Auxílio Brasil, programa que deve substituir o Bolsa Família com o plano de pagar R$ 400 aos beneficiários.



De acordo com o levantamento, a taxa de desaprovação do governo federal não se alterou desde a pesquisa anterior , feita na primeira quinzena de outubro. A taxa de aprovação é atualmente de 33% da população e outros 9% não souberam responder à questão, assim como no último questionário.



Ao observar o histórico da PoderData desde 2020, é possível notar que essa estabilidade parece positiva para o governo que, em agosto, chegou a registrar 64% de reprovação. O resultado também dialoga com o extrato da pesquisa que mostrou uma redução na diferença das intenções de voto entre Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o novo levantamento, a disparidade em relação à eleição de 2022 caiu de 25 pontos percentuais, conforme apurado em agosto, para 15 pontos.







A pesquisa atual ouviu, por telefone, 2.500 pessoas espalhadas em 420 municípios do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.