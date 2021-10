Agência Brasil Presidente Jair Bolsonaro

O governo do presidente Jair Bolsonaro é avaliado como ruim ou péssimo por 53% dos brasileiros, mostram dados da mais recente pesquisa EXAME/IDEIA. O recorde de desaprovação é de 57% , registrado em julho. Outros 23% consideram o trabalho do capitão da reserva do Exército como ótimo ou bom, enquanto 21% consideram regular.

O levantamento ouviu, por telefone, 1.295 pessoas entre os dias 18 a 21 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

A boa notícia para o chefe do Executivo é uma leve subida no apoio dos evangélicos, sua base mais fiel. Destes, 39% avaliam o governo como ótimo ou bom, enquanto 33% consideram ruim ou péssimo. Apesar do aumento de aprovação entre o grupo, o índice é menor que os 45% que o presidente chegou a ter.

No recorte por região, o apoio de Bolsonaro entre brasileiros do Norte é de 35%; no Centro-Oeste, 27%. A maior reprovação está no Nordeste, com 55% que o avaliam como ruim ou péssimo.