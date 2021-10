Valter Campanato/ Agência Brasil Presidente do PTB, Roberto Jefferson

Cinco deputados federais da bancada do PTB pediram o afastamento do presidente do partido, Roberto Jefferson, e de toda a direção nacional por uso "indevido" do fundo partidário e " ofensas" ao Supremo Tribunal Federal (STF). No texto, eles afirmam que Jefferson transformou a agremiação em seu "feudo pessoal" e que utilizou dos canais de comunicação da sigla como "instrumento de agressão, de propagação de discurso de ódio e de ruptura ao Estado Democrático de Direito".

A ação é assinada pelos deputados federais Nivaldo Albuquerque (PTB-AL), Pedro Geromel (PTB-CE), Wilson Santiago (PTB-PB), Emanuel Pinheiro (PTB-MT) e José Costa (PTB-PA), além do estadual Antônio Albuquerque (PTB-AL); e foi protocolada na noite desta quinta-feira no Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

Antes do racha interno, o PTB chegou a ser uma das sigla mais cotadas para filiar o presidente Jair Bolsonaro, que continua em busca de uma legenda para disputar a reeleição em 2022.

Leia Também

Roberto Jefferson está preso desde agosto por determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do chamado inquérito dos atos antidemocráticos. Jefferson chegou a entrar com pedido de habeas corpus, mas ele foi rejeitado pelo plenário da corte. Quem preside hoje o PTB de forma interina é Graciela Nienov, que, segundo a ação, "segue a mesma linha" de Jefferson, "com conteúdo ameaçador ao STF".

No texto, os parlamentares pedem ao juiz que acolha ao pedido de forma urgente devido ao "indubitável perigo de dano" que "agravariam ainda mais os prejuízos irreparáveis já sofridos pelo partido". E solicitam a nomeação de uma nova Executiva na qual o presidente seja o autor da ação, o deputado estadual Antônio Albuquerque.

Leia Também

A ação diz que Jefferson "subverteu" a história do partido fundado em 1945 por Getúlio Vargas para "adaptá-lo às pautas" de Bolsonaro. "O novo PTB não condiz com linha ideológica histórica da agremiação, consubstanciando, na verdade, mero interesse pessoal de Roberto Jefferson continuar no poder pelo poder", afirma a ação.

Procurados, a direção nacional do PTB ainda não se pronunciou sobre a ação.